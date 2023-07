Federico Kreimerman: "Esperaron que les llegara el agua al cuello para gastar más plata"

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kreimerman, dijo en "Viva la Tarde" que "lo que llovió las últimas horas apenas alarga la agonía. Estamos esperando cuales son los anuncios".

"Nosotros como sindicato ahora no podemos hacer nada. Las cosas no se hicieron en el momento que se deberían haber hecho. Nadie lo hizo. No se pusieron de acuerdo y es la población la que paga esa falta de voluntad de invertir", manifestó.

Que se mantenga la tarifa de OSE como si nada nos parece ilógico. Escuchamos respuestas absurdas como la del director de la OPP que dice que si baja el precio la gente va a tomar más", enfatizó.

"La gente está enojada y tienen razón. Nadie puede hacer llover, pero tampoco pueden lavarse las manos. Esperaron que les llegara el agua al cuello para gastar más plata", señaló Kreimerman.

Escuchá la entrevista completa.