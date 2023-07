Nahuel Pennisi, de tocar en la calle a ser elegido por Ricky Martin para abrir su show

Pennisi es uno de los artistas del momento, sus temas generan millones de reproducciones en las plataformas digitales, hoy visitó Al Pan Pan y comentó: "No me gusta victimizarme con ser no vidente, todos tenemos diferentes condiciones. Que Julio Reyes el productor de Pablo Alborán, Ricky Martin, produjera mi tercer disco fue increíble, y luego compartir escenario con Ricky Martin fue soñado".

"La historia de Universo Paralelo viene de hace muchos años de una melodía que tenía otra letra y quisimos hablar de los amores no correspondidos, la idea era más acústica y luego con Julio Reyes y La K'onga quedó bailable" mencionó sobre el tema que cuenta con 145 millones de vistas en las redes.

Aquí escuchas la entrevista con Nahuel y nos deleitó con su voz cantando dos géneros diferentes: