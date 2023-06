Gloria Rodríguez: "Se utilizó toda la ingeniería política para no cumplir con la ley de cuotas, por eso vamos por la ley de paridad"

El día 27 de junio ingresó en la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equipo y Género del Senado el proyecto de ley de paridad que presentó la nacionalista Gloria Rodríguez.

Sobre la opinión pública de este proyecto comentó: "Las últimas encuestas que se realizaron dieron que la sociedad está de acuerdo en una paridad, lo que debe cambiar es el sistema político".

Por otra parte respondió a quienes se oponen a la ley: "Todos los avances que hemos tenido las mujeres han sido por leyes, desde cuando las mujeres no podíamos ocupar cargos públicos y no se trata de enfrentamientos, no estamos de acuerdo con el radicalismo, es un trabajo en conjunto, sabemos que existe resistencia"

Entrevista completa: