José Bayardi: “Amodio declara porque yo me opuse a que se pueda tomar como verdad lo que surge de los informes de inteligencia”

José Bayardi dijo en Informativo Sarandí que se sorprendió con las últimas declaraciones de Amodio Pérez. “Mi historia política comenzó en el Partido Socialista, esa la historia real. La interna del MLN y de Amodio no me afecta a mi porque no integre el MLN”, sostuvo.

“Amodio declara porque yo me opuse a que se pueda tomar como verdad lo que surge de los informes de inteligencia”, señaló.

“Sólo puedo pensar que lo que dijo sobre mi Amodio lo hizo para afectarme personalmente”, consideró Bayardi.

