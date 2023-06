Orsi respaldó a Cosse y dijo que no es partidario de hacer oposición "tirando piedra a todo lo que pasa”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló de varios temas de actualidad en Informativo Sarandí.

“Hay una disputa, Montevideo – gobierno central. No se cuánta plata hay, un gesto de desaprobación o de tensión en esto no ayuda en nada. Confío en Carolina, están fallando en la otra vereda”, manifestó.

Otro de los temas a los que hizo referencia fue a la educación. “Los problemas de la educación no se solucionaron, pero se avanzó", dijo sobre lo hecho durante los gobiernos del Frente Amplio. "No fue una gran reforma, pero Tabaré Vázquez le dio una computadora por niño, en el gobierno de Mujica se impulsó la UTEC. No creo en que haya gobierno que hacen todo bien o todo mal”.

Acerca de la reforma de la educación impulsada por el gobierno actual, dijo: “A mí no me convence, pero hay cosas buenas. Nada es totalmente espantoso y totalmente bueno”.

Sobre el rol de la oposición, señaló: “No soy partidario de la oposición del cordón en la vereda y tirar piedra a todo lo que pasa”.

Escuchá la entrevista completa.