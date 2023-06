Blixen: "Si hubiera una actitud del gobierno de encontrar los archivos, van a surgir documentos"

Samuel Blixen habló en "Las Cosas en su Sitio" sobre la aparición de los documentos digitalizados conocidos como "archivos del terror" y que muestran contenido de operaciones militares antes, durante y después de la dictadura cívico-militar.

En este sentido, Blixen remarcó que desde su punto de vista quienes hicieron esta filtración tuvieron varios objetivos, entre ellos, hacerle "una especie de zancadilla" al gobierno en tiempos en los que el Ejecutivo planea dar a conocer la información con otra estrategia.

"No hay una información sensible sobre lo que realmente queremos conocer: la desaparición de detenidos y cómo fueron asesinados y quienes fueron los responsables. En el archivo Berruti no lo hay y en esto tampoco Quiere decir que quienes subieron esto tuvieron cuidado de no incorporar información sensible", remarcó.

Además, el periodista sugirió que esto puede tener que ver con la interna de la coalición de gobierno ya que se da en plena tensión entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto.

Respecto al papel de la izquierda en la búsqueda de desaparecidos y recolección de información, consideró que no ha habido una postura autocrítica del Frente Amplio sobre su accionar en los 15 años de gobierno.

"El ministro Javier García dice que él ejerce el mando. El ministro introduce eso, si manda es de cajón que tiene que dar la orden si él da la orden, la orden se acata (…) Creo que si hubiera una actitud del gobierno de encontrar los archivos, van a surgir documentos, sobre todo el archivo operativo del OCOA, eso es fundamental", enfatizó.

