Karina Tassino: “Todavía seguimos sin entender el motivo por el cual el presidente no fue al acto”

Sin la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Estado Uruguayo admitió, en un acto público, la culpabilidad en el crimen de “las Muchachas de Abril”. La actividad realizada, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni y la vicepresidenta Beatriz Argimón.

La organización Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó al presidente Luis Lacalle Pou por no estar presente. Entrevistada en “el pase de la mañana” en Sarandí, Karina Tassino, integrante de la organización señaló: “Fue una falta muy importante (que el presidente no asista), que además seguimos sin entender no nos explicaron el motivo por el cual no fue al acto”

“¿Cómo no va a estar el Presidente?, Argimón nos aclaró que ella estaba como vicepresidenta, el presidente ya había retronado al país (de su viaje a Estados Unidos)”, argumentó.

“Es un presidente que va absolutamente a todo, es un presidente que se preocupa por lo que la gente le pide, esta actitud es muy contradictoria”, dijo Tassino.

