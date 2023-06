El Asesino de Carrasco, una historia sobre el asesino serial Pablo Goncálvez

El actor y uno de los autores de la obra, Diego Devincenzi, contó las particularidades de retratar y personificar a un personaje con una carga emocional fuerte.

Una entrevista ficticia entre Pablo Goncalvez, el asesino serial de Carrasco, y el reconocido periodista Néber Araújo, y los detalles de una historia real que conmocionó a Uruguay, forman parte de "El asesino de Carrasco", la obra de Sebastián Carballido, Diego Devincenzi y Fernando Hernández.

Devincenzi habló con Las Cosas en su Sitio y contó los detalles de esta obra que pone el foco en el victimario, en qué habría pasado si se hubiese desarrollado en los 2000 la entrevista que pidió el propio asesino pero que nadie le dio.

"Empezamos hace dos años y medio a investigar, con artículos de prensa de la época, videos, opiniones de especialistas y luego nos acercamos a personas del entorno que lo conocieron o vieron de cerca este caso", sostuvo el autor que además interpreta al propio Goncálvez.

Reconoció que fue "un desafío gigante" poder entender e interpretar la cabeza de alguien con el perfil de Goncálvez y las características principales con las que cuenta un psicópata.

"No es que no quieran entender el sufrimiento ajeno, sino que no pueden hacerlo. Eso llevarlo a la práctica actoralmente fue un desafío muy grande", agregó.

Las funciones pueden verse todos los viernes a las 23:00 en el Teatro La Candela, José Ellauri 308.

