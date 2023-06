Antropólogos estiman que la próxima semana podría saberse el sexo del cuerpo hallado en el batallón 14

La antropóloga Alicia Lusiardo integra un equipo de nueve profesionales que trabaja arduamente tras haber encontrado restos humanos enterrados en el batallón 14.

“En esta caso hay una cantidad muy importante de cal que genera una especie de molde sobre el cuerpo, además aísla al cuerpo del PH del suelo, lo cual hace preservar más”, explicó la profesional en Informativo Sarandí.

“Aún no se puede determinar el sexo, se está haciendo una limpieza muy profunda. Una vez que se tiene todas las piezas se puede pasar a la toma de muestras para realizar el análisis de ADN”, señaló.

“Las zonas cauteladas antiguamente no se cavaban en su totalidad, ahora sí. Lo que cautelamos, lo excavamos de principio a fin. Cuando 'Familiares' le retiró la confianza a Lopez Mazz, nosotros continuamos las cautelas que estában en ese momento en curso. Los galpones que él dice no se revisaron, se utilizó georadar y no se encontró nada”, informó la antropóloga.

Escuchá la entrevista completa.