Marcelo Estefanell: "Invito a que incluso los represores den su versión" sobre la dictadura

El encierro de 13 años y una forma de contar su historia desde el humor con miras a reflexionar sobre lo ocurrido, esa es la manera que ha elegido Marcelo Estefanell para contar su historia.

El escritor y ex preso político por integrar el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) habló con Las Cosas en su Sitio durante el inicio de un ciclo de entrevistas con motivo de los 50 años del Golpe de Estado.

"Cada uno dio su versión de cómo sufrió la cárcel. A medida que iba leyendo la literatura anterior me iba convenciendo de que yo tenía otra versión que no se había contado. La cárcel no fue solo rejas y aislamiento sino que también fue humor", señaló Estefanell.

En un día muy especial debido a la consagración de Uruguay como campeón del mundo sub-20, Estefanell recordó el mundialito del 80, que lo vivió en el encierro y dijo que fue la única vez en la que un grito hermanó a todos los que estaban allí.

"Guardias y presos festejamos una cosa en común, todo el mundo gritaba ese gol del triunfo, fue el único instante de un festejo en común", recordó.

Además de hablar de su trayectoria como escritor o como editor gráfico del Semanario Búsqueda, también puso el foco en la necesidad de contar todos los relatos, de que haya más debates sobre la dictadura para ayudar a fortalecer el concepto del "Nunca más".

""Es necesario ser honesto intelectualmente, tratar de despojarse de los corsés ideológicos que te impiden ver la posición del otro", sostuvo.

Escuchá la entrevista completa: