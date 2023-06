Yoko Ono, artista con brillo propio pero que trascendió por otras circunstancias...

Fue la musa inspiradora que cambió la cabeza de uno de los grandes músicos de la historia, aunque hasta el día de hoy tiene la medalla de la mujer más odiada por los fanáticos del rock.

Una mujer que algunos llaman la “viuda profesional”, a raíz de los negocios que ha generado alrededor de la imagen de su fallecido esposo.

Para algunos un ejemplo de lucha…

Para otros, una vividora que destruyó una de las bandas más grandes del planeta.

Esta es la vida y obra de una artista que marcó un antes y un después en el mundo de la música, la historia de la japonesa que conquistó Liverpool.

La historia de Yoko Ono.

Foto: By Joost Evers / Anefo - This file was derived from: John Lennon en echtgenote Yoko Ono vertrekken van Schiphol naar Wenen in de vert, Bestanddeelnr 922-2496.jpg, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113742918