Amanda Della Ventura pide “una señal fuerte” del sistema político en el caso Penadés

La próxima semana el Senado votará el desafuero del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, acusado de varios delitos de abuso sexual.

Luego de reuniones de las bancadas, se decidió que el pedido que remitió la Suprema Corte de Justicia pase por la Comisión de Constitución y Legislación antes de ser tratado en el Plenario.



Respecto a esto, la senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura dijo a Las Cosas en su Sitio que su fuerza política siempre ha actuado con responsabilidad y prudencia respecto a este caso.



“En nuestra bancada consideramos que no teníamos que hacer lugar a lo que se nos planteaba como primera opción, que se votara como grave y urgente y eso implica que se votaba directo en el plenario y no pasaba la documentación al Senado. Que no fuera analizado por la Comisión del Senado hubiera sido bastante irresponsable de parte de nuestra”, remarcó.



Además, se refirió al presunto “pacto de caballeros” en el que no se discutiría el asunto sino que se aprobaría directo el desafuero y negó que haya existido algo así entre los legisladores.



“Tiene que haber una señal fuerte del sistema político”, agregó.

