Justicia levantó "estado de rebeldía" a Peirano Basso en Paraguay; la defensa espera cerrar el caso en “dos o tres meses”

Guillermo Duarte, abogado defensor en Paraguay de José Peirano Basso, dijo en Informativo Sarandí que “la justicia paraguaya levantó el 'estado de rebeldía en el caso'. Aún continúa con prisión en sede de interpol mientras se reúnen más información”.

"No vino a Paraguay no porque no quiso sino porque estaba cumpliendo otras medidas en Uruguay”, agregó.

”Lo primero que tenemos que hacer es la medida cautelar con la que vamos afrontar este proceso aquí, y lo segundo es que esto termine a la brevedad”, señaló.

“Hoy o mañana estaremos apelando. En total nos podría llevar una semana la discusión respecto a este caso. Si todo va bien esto puede terminar entre 2 o 3 meses”, consideró.

Foto: AFP