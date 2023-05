Las jugadoras de fútbol femenino se han manifestado por la falta de condiciones y profesionalismo: "Las condiciones son desastrosas"

"Por suerte mi familia siempre me apoyó y me hizo fuerte para los palos que venían de afuera ,hoy trabajo para que otras niñas no les importe si les dicen que jugar al fútbol es de marimacho" comentaron las futbolistas.

Según comentaron la inversión es muy poca y el producto puede mejorar si hay inviersión y condiciones aceptables: "Los entrenadores dejan todo sin recibir nada a cambio, hay que deconstruir ciertos mitos: que el fútbol femenino es lento, que no convoca, la Champions League femenina llenó estadios".

Con el correr de los años han logrado avances: "Hoy se está invirtiendo un poquito más que antes y ya se ven cambios en los físicos. Si se invierte, el producto va a ser mejor para todos"

Entrevista completa: