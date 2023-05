Ose anunciará baja de tarifas para clientes que "consuma menos agua" dijo su presidente

“En la sesión de ayer el tema se centralizaba en OSE. Forma parte de la lógica política, no me había imaginado que el Frente Amplio pidiera mi renuncia”, dijo el presidente de OSE, Raul Montero en Informativo Sarandí.

“No descartamos nunca Casupá, no es nuestra prioridad. Siempre hubo un buen vínculo con el Banco de Desarrollo por más que OSE últimamente no tomó muchos préstamos. Seguimos manteniendo esa línea de crédito ofrecida, no quedemos tirar para atrás”, sostuvo.

“No podemos hacer todas las obras a las tres. Yo creo que Casupá está subvaluada. Nosotros estamos muy ajustados a los servicios de deuda que pagamos”, expresó Montero.