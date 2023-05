Jorge Lanata: "No veo muy bien a Uruguay, es muy caro"

En Informativo Sarandí entrevistamos al experiente periodista argentino Jorge Lanata para hablar sobre la situación en la vecina orilla y su visión de Uruguay.

“Está raro el ambiente político en Argentina. Probablemente Javier Milei entre en el balotaje lo cual es algo muy inesperado. El problema de la grieta en Argentina es que las dos partes piensan que la otra parte deben desaparece en lugar de convivir”, consideró.

“Cristina no está proscripta. Hay una causa de corrupción, hubo un fallo condenatorio en primera instancia en donde piden prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso lleva tiempo, es imposible que el fallo pueda quedar firme, así que Cristina puede presentarse, pero prefiere generar un relato”, sostuvo.

Lanata comentó que "Javier Milei es muy elogiado como economista. Es imposible aplicar la escuela austriaca (educación no obligatoria, porte de armas) esas son las propuestas de Milei. Se transformó en un ídolo para los adolescentes”.

En referencia a nuestro país, destacó a José Mujica a quien definitó como un político interesante. "Me parece que es una vieja izquierda. Una lástima porque parece que no surge una nueva izquierda en Uruguay. Por momentos Mujica me parece un personaje de Mujica y ahí me desengancho”.

“Lacalle Pou manejó bien la pandemia, hay cosas de Uruguay que nos fascinan. Yo no veo muy bien a Uruguay, la gente no está ganando bien, es muy caro. Respecto a la economía ya perdió la dimensión", mencionó.

Escuchá la entrevista completa.