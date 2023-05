Irene Moreira: "Me sentí usada; fue una opereta"

Luego de ser destituida Irene Moreira afirmó: "La ciudadana cumplía con todos los requisitos, los técnicos dieron el sí y no hubo pérdida de dinero para el ministerio, ningún funcionario se quedó con un peso. Una vez que asumimos trabajamos con planes para hacer dos mega proyectos, se está trabajando como nunca en los asentamientos, creamos una política de estado".

"La persona tiene una menor a cargo y un desalojo en puerta. Su situación fue estudiada por 19 meses, esta persona está amenzada, le inventaron una casa en Carrasco y una empresa que no tiene". En referencia a la persona que recibió la vivienda.

"Mi postura era de mantenerse en la coalición y seguir trabajando para la gente. Cabildo es la voz de la gente que no tiene quien la represente. Siempre nos han puesto como la piedra en el zapato de la coalición, siempre nos están pegando. Mi caso fue armado y ejecutado" afirmó Irene Moreira.

Por otra parte también apunto contra Lacalle Pou: "La vara (del presidente) fue muy diferente en otros casos. No tuve la posibilidad de defender la gestión porque había que sacar rápido a Moreira. ¿Por qué molesta tanto Moreira? Lo sentimos como una revancha para pegarle a nuestro líder, una revancha por lo de la ley de seguridad social. Eso es lo que uno palpa"

"Acá estaban los partidos tradicionales y Cabildo se sentó en la misma mesa, eso molesta yo siento que me arrancaron las manos, acá hubo una operación política, así lo siento. No voy a hablar más de este tema. Voy a seguir trabajando por mis frágiles" cerró la ex ministra.

