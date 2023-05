Plan Invierno: las propuestas del Mides para atender a personas en situación de calle

En 2021 el Ministerio de Desarrollo Social contabilizó 920 personas que dormían a la intemperie. A este dato se sumaban quienes estaban en la calle y mantenían vínculo con un dispositivo del Mides. Es decir, que en total en 2021 había 3.907 personas en situación de calle.

Este año se espera hacer otro censo “para saber el número y caracterizar a las personas” para brindar respuestas acordes, dijo a Las Cosas en su Sitio Fernanda Auersperg, directora Nacional de Protección Social del Mides.

Auersperg explicó que el censo de 2021 arrojó que el 90% eran hombres (edad promedio 40 años) y que el 86% declaró uso problemático de sustancias. La jerarca dijo que antes había 120 camas de Asse para tratamiento de adicciones y que ahora se sumarán 355 más que no pertenecen a salud pública.

A su vez, expresó que actualmente el Mides trabaja con Dinali para preparar el egreso de las cárceles y evitar que las personas se vean desamparadas al salir del centro penitenciario. Desde 2022 también se trabaja con el área de trabajo social del Hospital Vilardebó para poder atender a quienes salen del hospital y no tienen vivienda.

Auersperg expresó que desde su rol son “persistentes” para que las personas que duermen en la calle accedan a un refugio nocturno o alguna de las propuestas. También aseguró que trabajan en generar más plazas 24 horas porque “tener respuesta permanente genera más adhesión que si es parcial”.

“El primer abordaje siempre es social. Entendemos que no es vida digna eso, no es un derecho. Cuando no logramos que se adhiera tenemos que acceder a la Ley de Faltas, la personas puede ser retirada y trasladada a un centro”, expresó.