Abogado de Astesiano criticó a fiscalía por filtración de audios: “Hay interés político”

El abogado de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, dijo que "es espantoso saber que usted le cuenta algo al ministerio público y después todo el país tenga los audios. Esto demuestra una incapacidad de fiscalía de como maneja la información”.

“A los abogados no nos pasa, no se filtra las declaraciones de un narco, de un acusado por violación. Me gustaría saber quién filtró el audio para saber porque lo hace. Con el fiscal Romano no tenga nada que hablar, él no es responsable de la filtración", sostuvo.

“Creo que hay interés político en la filtración. Astesiano era un trabajador privado pero se lo reputó como funcionario público. Esto tiene intencionalidad de perjudicar a las personas con las que trabajaba Astesiano”, enfatizó Prieto.

El abogado dijo que "el presidente Lacalle Pou nunca dio la orden de que investigara a Mario Layera ni a nadie”.

