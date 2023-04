Antonio Orozco: "Lo que inspira mis letras es simplemente la suerte que tengo de estar vivo"

El cantautor español Antonio Orozco tendrá su recital en Uruguay. Se va realizar el 27 de mayo en La Trastienda. En contacto con Viva La Tarde habló de lo que será su primera experiencia en nuestro país.

El artista es también reconocido por su rol de jurado en el programa "La Voz España". "La Voz España me ayudó en muchos aspectos. Por suerte caí en gracia. Me ha dado tantas cosas bonitas. Yo lo que intento es no defraudar a nadie", comentó.

Consultado sobre la profunidad de sus letras, dijo que su inspiración "es simplemente la suerte que tengo de estar vivo. Jamás he pensado que hay un día por perdido. No hace falta más inspiración".

Escuchá la entrevista completa.