Nicolás Olivera: "Todos tenemos corruptos dentro de los partidos políticos"

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera conversó con Informativo Sarandí sobre el caso Astesiano, las denuncias contra el senador Penadés y la diferencia cambiaria con Argentina.

Sobre Alejandro Astesiano y las repercusiones en el gobierno Olivera señaló que hay que corruptos en todos los partidos políticos: "cada tanto aparece una manzana podrida", aseguró.

Las denuncias contra Penadés

"Gustavo me parece un tipo brillante, lo quiero al hombre, no lo podría condenar si la justicia no lo condenó aún, quiero ser paciente. Él ha mostrado toda la disposición de presentarse frente a la justicia", expresó Nicolás Olivera. "En lo personal no le suelto la mano al hombre, lo quiero un montón", aseguró.

Por otra parte, consultado sobre la diferencia cambiaria con Argentina, Olivera contó que estuvieron hablando con Álvaro Delgado y que en los próximos días "habrá instancias entre Economía y Presidencia" para intercambiar sobre este tema. De todas maneras, el intendente de Paysandú enfatizó que este asunto no está como prioritario en la agenda del gobierno y que la resolución de esta problemática "es compleja".

