En la comedia no se trata solo de hacer reír. No es el mejor escritor de comedias aquel que hace reír más al público, porque en la comedia no es solo el cuánto, sino también el cómo. La comedia no es un género que ha sido frecuentado habitualmente en nuestro país.

Ha habido comediantes, sí, algunos insuperables, pero grandes escritores de comedia a la altura que lo hace Fernando Schmidt, muy pocos.