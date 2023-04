Intendente de Artigas confirmó que la intendencia pagó más de 1 millón de pesos en horas extras a funcionaria municipal

El intendente de Artigas, Pablo Caram, se refirió a la funcionaria que en el mes de noviembre cobró $93.000 en horas extra. “Aparentemente se dio en un año y dos meses, el monto total asciende a más de un millón de pesos. El caso ahora está en manos de la fiscalía”.

“Yo tengo sólo dos parientes. Manuel es edil, ya no está más de director. Mi señora esposa cuando la conocí ya tenía más de 21 años de carrera municipal. Valentina Dos Santos es diputada”, explicó.

“Nosotros pedimos para ir a la junta a explicar la situación acompañado de todos los directores. Es la primera intendencia en la lista en relación a obras”, sostuvo Caram.

“Todavía no me llamaron de la Jutep, me llegó como comentario”, manifestó.