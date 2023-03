Jutep tiene previsto intervenir de oficio en el caso Pablo Caram

La presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, dijo en Informativo Sarandí que no se analizan "todas las declaraciones juradas. Por ley, por año tendríamos que investigar al menos el 5% de las declaraciones, pero tengo entendido nunca se hizo”

“Hay declaraciones que no llegan, se los notifica y se declara omiso, estamos tratando de ponernos al día. Para los funcionarios públicos hay sanciones por no presentar la declaración, que es retenerle el 50% del sueldo”, sostuvo.

“Hay organismos que cumplen y otros que no (cuando solicitamos declaraciones juradas). Hoy por hoy al organismo que no responde no lo puedo multar, solo insistir a que informe”, explicó Di Longo.

“La Jutep puede actuar de oficio. Eso no implica el dejar de trabajar en casos de corrupción con los expedientes que tenemos”, expresó, y contó que está prevista una intervención de oficio en el caso de Pablo Caram.

Escuchá la entrevista completa.