Dirigente del PIT CNT : "Paramos por nuestros derechos, no como día de descanso"

Milagro Pau, secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, que este 8 de marzo “es una jornada de lucha, de reivindicación de derechos de tantas mujeres que ni siquiera conocemos que lucharon para que las mujeres tengan los derechos que hoy tenemos”.

“Las mujeres somos el motor del mundo. Hay que redoblar el compromiso con la lucha de igual de género”, enfatizó.

Pau consideró que “la reforma de la seguridad social es peor para las mujeres. Se recorta las pensiones por viudez y se nos exige más años de trabajo. Para las mujeres no es lo mismo que para los hombres”.

“Raffo no sabe lo que es ser feminista, no sabe lo que ser trabajadora. Nosotras no hacemos diferencias”, dijo respecto a declaraciones de Laura Raffo en la que afirmaba no compartir el paro del PIT CNT, aunque respeta la medida.

Escuchá la entrevista completa.