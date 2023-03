Juan Miguel Petit: “La debilidad de la Defensa Pública es dramática”

En Uruguay hay más de 14500 personas privadas de libertad. El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit dijo a Las cosas en su sitio que “el aumento de las personas privadas de libertad es un síntoma, es una señal” y expresó que en Uruguay “encarcelamos temas que no tienen resolución en la sociedad”.

“Nuestra carta de presentación en el mundo son los derechos humanos, y aquí tenemos una mancha por resolver”, dijo Petit.

El comisionado señaló que a esto se le suma “la debilidad de la Defensa Pública”, que a su entender es “dramática”. A su vez, contó que al ingresar a los centros penitenciarios de traje es normal que las personas privadas de libertad le consulten si es abogado.

Petit cuestionó los dichos de Mario Layera, quien expresó en Fiscalía que el INR es la dirección policial "más corrupta". “El INR fue una muy buena creación del gobierno anterior, empezó a dejar atrás el viejo modelo penitenciario. Decir que un organismo es el mas corrupto me parece sin fundamentos. Sus funcionarios trabajan en uno de los sistemas más complejos. Hay miles de personas que trabajan todos los días tratando de atender a las personas que están más abajo en el sistema. Me parece una generalización injusta”, dijo Petit.

“Yo creo que no hay cárceles para ricos y para pobres, no hay cárceles VIP. No hay un sistema de coronita. Lo que sí hay es una debilidad institucional y hay casos complejos que desbordan esa institucionalidad”, afirmó el comisionado parlamentario.

Consultado por el aumento del encarcelamiento de mujeres en los últimos años, Petit dijo que “la mayor parte de las mujeres que están privadas de libertad es por supervivencia y muchas veces manipuladas por un hombre”. A su vez, señaló que la prisión femenina “no tiene nada que ver con la de hombres” y que es algo en lo que debe trabajar para cambiar.