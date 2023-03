En Último al Arco habló Evaristo González: "Hicimos una gran inversión de dinero para que los clásicos en el CDS salgan sin ningún problema. La AUF nos tiene que dar una explicación si no se puede fijar nuestro estadio", dijo.

"Me parece que acá hay algo más de fondo. Como Peñarol lo puede hacer y no pasa nada, y los otros no, promediamos hacia abajo. Me preocupa que se deje a la delincuencia tomar terreno", expresó.

Aquí la entrevista completa: