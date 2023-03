Sanguinetti: "la mirada hacia la historia no es ni para cobrar cuentas, ni para revivir; es para entender"

Julio María Sanguinetti presentó su nuevo libro "¿Qué pasó en febrero? - A cincuenta años del comienzo del golpe de Estado". El ex presidente de la república dijo en Informativo Sarandí que "la mirada hacia la historia no es hacia una memoria congelada. No es ni para cobrar cuentas, ni para revivir. Es para entender".

Con respecto a temas de actualidad, consideró que "la coalición está sufriendo altibajos. Es un proceso que preocupa. Todavía confío. En estos tres años tuvimos un país parado de pie y creciendo".

"El Partido Colorado ha tenido problemas, pero los ha resuelto. Cabildo tiene su rumbo. No es batllista. No somos los mismos. Muchas veces no compartimos lo que dice Manini, pero compartimos la lealtad institucional", agregó.

Con respecto a la oposición, sostuvo que "ha caído la calidad del debate. Hay muchos excesos. Con Astori hemos debatido mucho, pero con gran respeto y altura. Con Mujica estamos haciendo el esfuerzo de demostrar la concordancia. Y de demostrarle a los jóvenes que podemos convivir"

"Peña hizo una carrera a lo largo de 10 o 12 años saltando períodos. Ocurre un hecho que es que se le trata como licenciado y él no lo desconoce. Sobre el curso final me dijo: 'estoy casi seguro que lo hice', pero como le dijeron que no, decidió renunciar. Finalmente desde la Universidad confirmaron que sí lo tenía". Consultado acerca de si Peña debería volver al Ministerio de Ambiente, consideró que "sería poco serio".