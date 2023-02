Reconocimiento a la excelencia innovadora: Samsung lidera el mercado mundial de televisores durante 17 años consecutivos

Con su experiencia técnica y su innovación líder en el sector, Samsung Electronics ha sido reconocida por su liderazgo y excelencia en el mercado mundial.

Según la empresa de estudios de mercado Omdia, Samsung volvió a encabezar el mercado mundial de televisores en 2022, lo que supone el 17º año consecutivo en que la empresa ocupa el primer puesto en el sector de televisores. Este logro se puede atribuir al compromiso de la empresa con las mejores experiencias de visualización y el diseño orientado al usuario.

Al priorizar su línea de productos premium, Samsung ha mantenido su liderazgo sin precedentes en la industria de televisores durante unos impresionantes 17 años, ejemplificado mejor por su línea Neo QLED. En 2022, Samsung vendió nada menos que 9,65 millones de unidades de televisores QLED y Neo QLED, lo que eleva las ventas acumuladas a 35 millones de unidades desde su lanzamiento en 2017. Samsung también dominó el segmento de los televisores ultra grandes en 2022, con una cuota de mercado del 36,1% y el 42,9% para los televisores de más de 75 y 80 pulgadas, respectivamente. En el mercado de televisores premium de más de 2.500 dólares, Samsung mantuvo la mayor cuota de mercado por ingresos, con un 48,6 %.

"Nuestra trayectoria de liderazgo en el sector durante los últimos 17 años ha sido posible gracias a la lealtad y confianza constantes de nuestros consumidores en nuestros productos", declaró Cheolgi Kim, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics. "Seguiremos allanando el camino para crear las experiencias de dispositivo más premium que vayan más allá de la calidad de imagen premium".

El liderazgo de Samsung en el mercado de televisores durante 17 años consecutivos es un testimonio del compromiso de la empresa por ofrecer los productos más innovadores con diseños orientados al consumidor y experiencias de usuario mejoradas. El lanzamiento del televisor Bordeaux en 2006 marcó la adopción generalizada de los televisores LCD de diseño sofisticado y formato liviano. También fue la primera vez que Samsung ocupó el primer puesto en el mercado mundial de televisores. La empresa siguió acercando tecnologías innovadoras a los consumidores con el lanzamiento de su primer televisor LED en 2009 y de Smart TV en 2011, manteniendo la primera posición del mercado durante cada uno de esos lanzamientos y después.

Samsung siguió superando los límites de la calidad de imagen e innovación introduciendo también productos con las últimas tecnologías. En 2017, Samsung definió el término "pantalla de nueva generación" al presentar el primer televisor QLED, que utilizaba tecnología de puntos cuánticos para lograr un volumen de color del 100 % por primera vez en el sector. En 2018, la empresa lanzó el revolucionario QLED 8K, al que siguieron Neo QLED, respaldado por Quantum Mini LED, y MICRO LED, autoiluminado, en 2021. Esta colección de tecnologías innovadoras redefinió el estándar de calidad de imagen de los televisores y siguió estableciendo cada vez nuevos puntos de referencia en el sector.

Además, Samsung ha sido pionera en nuevas categorías como la serie Lifestyle. Comenzando con el diseño icónico de The Serif en 2016, Samsung ha seguido evolucionando su línea de productos con diseños para mejorar la experiencia del usuario a través de productos como The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere y The Freestyle.

En 2023, el compromiso de Samsung con la innovación continúa con el desarrollo de tecnología intuitiva diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios. SmartThings permitirá la integración y conectividad sin interrupciones de múltiples dispositivos con la seguridad como máxima prioridad, permitiendo a los usuarios crear experiencias profundamente personalizadas que se adapten tanto a sus preferencias como a sus necesidades únicas.