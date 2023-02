Mario Layera : "La intención de Gónzalez Valencia no era encontrarse con Morabito"

El ex director de policía, Mario Layera, compareció ante el fiscal Ricardo Lackner en diciembre a raíz de 13 traslados sin orden judicial del narco González Valencia a Cárcel Central, donde se encontró con Rocco Morabito, quien se fugó en junio de 2019.

"A mi me pidieron reserva en su momento y yo cumplí, es lo primero que quiero aclarar", comenzó diciendo Layera en Informativo Sarandí.

“Cuando se toma la resolución de que reciba la visita conyugal en cárcel central indudablemente que tomo conocimiento. Ahí planteo lo riesgoso del tema. Pero había que contemplar un derecho humano. Eso lo define el ministro con el director del INR”, sostuvo.

“Yo coordinó el operativo para el traslado, y en definitiva, el hombre no se escapó ni nada. El fiscal Lacker está buscando en un lugar donde no va a encontrar respuestas. No indagó a las autoridades de ese momento cuando comienzan los traslados. Y en ese momento, Morabito no había sido detenido por la policía uruguaya. Lo primero que se cae aquí es la intención de Gonázalez Valencia. A menos que fuera adivino y supiera que íbamos a detener a Morabito", manifestó.