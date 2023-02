Domenech : "El gobierno se ha desarrollado como uno del Partido Nacional, con asistencia de Cabildo Abierto y del Partido Colorado"

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo en informativo Sarandí que "de cara al futuro queremos marcar que somos una opción distinta. "El gobierno se ha desarrollado como un gobierno del Partido Nacional con la asistencia de Cabildo Abierto y del Partido Colorado", consideró.

“Me pasó que he acompañado a la coalición votando cosas de las cuales no estaba convencido, no obstante lo hicimos con un sentido de responsabilidad”, señaló el senador.

Domenech se refirió a la rebaja del IASS y el IRPF: "Está en línea con lo que Cabildo Abierto a propuesto. Hay que apuntar a la rebaja tributaria de la pequeña y mediana empresa”.

Escuchá la entrevista completa.