Javier De Haedo: "Sería deseable que se subieran las jubilaciones mínimas o se atendiera a la primera infancia"

Azucena Arbeleche confirmó que en marzo el presidente anunciará una rebaja de IRPF y IASS. ¿Cuál es la opinión del economista Javier De Haedo? "Es una medida que revela preferencias. En un momento en que se están cumpliendo metas, sería deseable que se subieran las jubilaciones mínimas o se atendiera a la primera infancia", señaló en Viva la Tarde.

"No sabemos de cuanto dinero estamos hablando, pero no va a ser poco. Actualmente se recaudan 2500 millones de dólares anuales por IRPF y IASS", expresó. "Confío que la regla fiscal que ha cumplido el gobierno en estos tres primero años, los siga cumpliendo. No tengo porqué dudar, pero estoy viendo algunas señales que me dejan medio confuso", añadió.

"El año pasado el gobierno celebró que le asignó 50 millones de dólares a la primera infancia. Si le diera 500 millones sería 10 veces más. O incluso la mitad es mucho dinero. Revela preferencias", afirmó.

