Abogado de Leal dijo que la reunión con los padres de Astesiano fue en Brasil y no se grabó

El Dr. Diego Camaño, abogado de Gustavo Leal, dijo en Informativo Sarandí que el día de hoy hará una presentación para que la fiscal les informe cuáles son los hechos de apariencia delictiva. “Leal no grabó la conversación con los padres de Astesiano, no entregó ninguna grabación en fiscalía. Tampoco se fue por la puerta de atrás de fiscalía porque no hay”, manifestó.

“La fiscalía tiene que informar cuáles fueron los hechos con apariencia delictiva que presuntamente caen sobre Leal. Además, la conversación fue del otro lado de la frontera (Brasil)”, sostuvo.

Camaño señaló que "la fiscal nunca dijo que el gobierno obstaculizó nada, no entiendo porque aparece esta situación ahora”.

“Leal nunca negó que existiera la conversación con los padres de Astesiano. Una molestia no puede ocasionar un cambio en la calidad de la justicia”, enfatizó.

