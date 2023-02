Abogado de Astesiano dijo que la carta "no refleja negación de lo que se acuerda jurídicamente"

El abogado Marcos Prieto, dijo que "siempre le da paz a los clientes salir de esta instancia. El acuerdo es por cuatro delitos. La carta de Astesiano es personal, no es un doctor en derecho. No era para la ciudadanía, era para la familia"

"Yo la quise compartir porque en reiteradas ocasiones me preguntaban cómo estaba. El punto uno de los hechos concluye que no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo. Esto refiere a los pasaportes. Repito que la carta no es jurídica. Esto no refleja una negación de lo que se acuerda jurídicamente. Refleja el sentir de una persona que está hace un montón de meses esperando una etapa investigativa en reclusión", expresó.

"Si hablamos de esta patología (mitomanía), le puedo decir que toda persona, tenga el trabajo que tenga, cuando aseveramos hechos nos estamos comprometiendo pudiendo cometer un ilícito. Nunca nos imaginamos que en algún momento vamos a ser objeto de una investigación y que eso se va a exponer al público. Muchos de los hechos que él dijo, se reflejan hoy como que es mitómano. Hay que ver la situación de cada persona y el hecho", sostuvo.

"En el caso puntual que tuvo con la empresa de Estados Unidos. Contesta: 'bien, tranqui, bien, lujo', a lo que le proponen. ¿Él es responsable de que otra persona tuvo la idea de espiar a dos senadores? Me parece que no es responsable", manifestó.

