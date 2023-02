El abogado Juan Fagúndez, defensa de Jorge Berriel, dijo que "no descarta" pedir una declaración del presidente Luis Lacalle Pou

El abogado Juan Fagúndez dijo en Informativo Sarandí que existió una reunión en la que el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le habría manifestado al exsubdirector Jorge Berriel que le tenía que brindar toda la información que correspondiera al excustodio Alejandro Astesiano.

Agregó que el encuentro fue en línea con lo que en su momento dijo Luis Calabria, quien fue director en el Ministerio del Interior. Señaló que "no se trató de poner a disposición de Alejandro Astesiano el Ministerio del Interior".

"Los hechos que luego describe la fiscal son ciertos, salvo uno que hay una duda. Los hechos no se discuten", admitió.

El abogado dijo que la estrategia de la defensa radicará en dialogar con la Fiscalía sobre si son delitos o no los que recayeron sobre Jorge Berriel . "Los hechos no se van a discutir, sí sucedieron en principio. Ahora, si son delito, se discutirá si todos si o todos no", dijo.

Consultado sobre las versiones que trascienden desde Presidencia de que Alejandro Astesiano era un mitómano, y que se tomaba atribuciones que no le correspondía, dijo que eso su defendido no podía saberlo. Y agregó que por un decreto del año 2006, Jorge Berriel, desde el cargo que ocupaba, sabía que “tenía la obligación de prestar y dar” la información que se le solicitaba.

Fagúndez dijo a Informativo Sarandí que “no descarta" pedir una declaración del presidente Luis Lacalle Pou.