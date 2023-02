Eduardo Lust aclaró que renunció a Cabildo Abierto, pero no al gobierno: "Soy una persona de la coalición"

Eduardo Lust habló en Informativo Sarandí sobre su renuncia a Cabildo Abierto, y recordó que fue el senador Guido Manini Ríos quien gestionó el ingreso en su momento. Destacó que en la reunión que llevó a cabo la semana pasada le explicó a Minini su parecer y que el senador entendió su postura.

El legislador respondió al tema de la banca y a quien pertenece la misma. Dijo que desde 1921, según datos oficiales, 41 legisladores renunciaron a su partido político pero 38 mantuvieron la banca.

Lust se preguntó además si es ético que al 50% de los legisladores que están en el Parlamento no fueron votados, ya que hay algunos que renunciaron y otros fallecieron, y por motivos así accedieron a las bancas algunos dirigentes que estaban ubicados en una "segunda línea".

"La actual oposición, entre otros, fue la causante del desastre ambiental y jurídico que tenemos. De eso yo estoy muy lejano. Y tenía esperanzas que este gobierno corrigiera en algo eso", señaló.

"Yo no soy nadie, y me quedé en la peor posición que puede quedar una persona. Crear un partido , con temas ambientales que son simpáticos pero no interesan. El gobierno no los quiere porque le traban los proyectos, y las empresas no los quieren porque entorpecen", afirmó Lust.

El diputado dijo que renunció al partido Cabildo Abierto, pero aclaró que no renuncia a la coalición de gobierno. "Yo soy una persona de la coalición", enfatizó.

