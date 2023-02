¿Álvaro Delgado será el sucesor de Lacalle Pou? Escuche qué dijo el secretario de la Presidencia sobre su candidatura

El secretario de presidencia, Álvaro Delgado, habló en Informativo Sarandí sobre varios temas. En cuanto al caso de Alejandro Astesiano consideró que "es un episodio desagradable, un tipo que abusa así de la confianza del presidente".

También marcó sus diferencias con el Frente Amplio entorno a este tema. "No era un cargo de jerarquía política. No estamos hablando de un vicepresidente, ni de directores de ente, ni de remate trucho. Estamos hablando de un custodio".

"Fui oposición durante mucho tiempo. El Frente Amplio utiliza la crítica como su forma de supervivencia. No le escuché un proyecto. Hay un patrón de conducta que deja de rehén un montón de cosas", sostuvo. "Como oposición fui duro cuando tuve que serlo, pero generamos una cantidad de ideas. Cada uno tiene que hacerse cargo del rol que le toca. Esperaba del Frente Amplio la critica necesaria, pero una crítica constructiva. No la vi en la pandemia y no la veo ahora", agregó.

En otro orden, señaló que "estamos entrando en el tercer año del gobierno. Generalmente es el año más complicado. Siempre hay un pico hacia abajo de la popularidad en las encuestas. Con el agravante que tuvimos dos años de pandemia y la prioridad fue la salud de los uruguayos".

"Asumimos el país con 5% de déficit fiscal y el país 194 mil uruguayos sin laburo. Lo que estaba frágil, la pandemia lo fragilizó más. Tuvimos que recalcular un montón de proyectos e inversiones. Eso empezó a avanzar el año pasado", expresó el secretario de presidencia.

"Terminamos el 2022 con un crecimiento del 5% de la economía, muchísimas obras a lo largo de todo el país, un nivel de desempleo tres punto menor que antes de la pandemia. Hicimos esto sin subir los impuestos y en marzo el presidente va a anunciar una reducción de impuestos", destacó.

"Rescato la valentía del gobierno de realizar, en un tercer año de gobierno, la trasformación educativa y la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio miró para el costado. Los sindicatos no los dejaron avanzar y se fueron al mazo".

