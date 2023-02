“No hay que alarmarse” por los cambios que comienzan a regir en marzo, dice consejero docente del Codicen

En marzo comenzará a regir la transformación educativa en las aulas. “El inicio va a ser como todos los años. Excepto que en educación media quienes pasan de sexto lo hacen a séptimo, quienes estaban en primero (de liceo) van a ir a octavo y los de segundo a noveno”, dijo Julián Mazzoni, consejero docente del Codicen y pidió “no alarmarse en ese sentido”.



“La polémica ha sido dura, ahora se va a dirimir en el campo de juego. No hay que dramatizar más de lo que ya hemos dramatizado, para iniciar las clases tranquilos. Va a ser como siempre”, expresó. Mazzoni señaló que para los docentes y para la organización de las instituciones sí habrá algunos cambios.



El consejero criticó la falta de participación de familias y estudiantes en el proceso de discusión de la reforma. “Que faltó participación (de las familias y los estudiantes) no me cabe la menor duda. Siempre digo que hay una herramienta que es el Congreso de Educación, que es para todos los ciudadanos que quieran participar, que no se usó”.



Además, señaló que durante el primer gobierno del Frente Amplio "hubo un período donde se intentó una transformación, cuando salió la Ley de Educación, aunque no reflejó lo hablado en el primer Congreso”.

