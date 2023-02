Denuncia ambiental del Santa Lucía: DINAMIGE dice que no hay permiso minero en la zona

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó una denuncia ambiental en Torre Ejecutiva este miércoles. La denuncia de la comuna canaria plantea que se está desviando el curso natural del Río Santa Lucía en tres puntos y apunta a las areneras.

El director nacional de Minería y Geología, Marcelo Pugliesi, dijo a Las cosas en su sitio que la dirección aún no recibió una denuncia pero adelantó que no hay permiso minero en la zona. “Aún no hemos recibido denuncias por parte de nadie de una extracción ilegal. Esa zona la conocemos bien porque es una zona muy particular. Primero por un tema geográfico, yo creo que la zona de la denuncia es en realidad el Arroyo Pilatos”, dijo Pugliesi.

El director de DINAMIGE expresó que esa zona del arroyo tiene muchas curvas y por tanto la arena se comienza a depositar y “es común que vaya gente a sacar arena de forma ilegal”. Además, Pugliesi señaló que el Código de Minería no permite hacer extracciones de arena dentro de un curso de agua, “se autorizan las extracciones a una distancia de 70 metros de un curso de agua”.

Pugliesi señaló que habrá que precisar dónde son las extracciones con exactitud para determinar a qué dirección le corresponde aplicar la multa en caso de que se trate de una acción ilegal. Además, lamentó que se haya demorado algunos meses en hacer la denuncia ya que “se puede haber extraído mucho en ese tiempo”.