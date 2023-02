Claudia Umpierrez dejó el fútbol y en Viva la Tarde narró su carrera en el arbitraje y las razones que hoy la alejan: "no me siento respetada"

Claudia Umpierrez anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que se retira como árbitra de fútbol. Viva la Tarde la recibió para hablar de su carrera, sus mejores momentos en el fútbol, sus frustraciones y las razones por las que se aleja de la cancha a nivel profesional.

"Mi hija, que ahora tiene 9 años, me dijo: 'no se para qué van tanto al fútbol si al final los malos siempre ganan'. Para mi no era un trabajo y nada más. Era una pasión. Disfrutaba mucho adentro de la cancha, pero lo de afuera empezó a pesar más", reflexionó.

"Hay muchos compañeros que se fueron. A mi me hicieron un sumario después de una asamblea en la que estábamos defendiendo a doce compañeros. Conviví con injusticias durante mucho tiempo, y en un momento dije, hasta acá llegué", señaló Umpierrez.

"Hay machismo en el fútbol. Y por más que una quiera cambiar las cosas, es difícil y eso te va desestimulando", agregó. "ya no soy feliz siendo parte del mundo del arbitraje y ese es mi límite, sentenció.

La entrevista: