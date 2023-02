José Pablo Franzini: El final del Partido Colorado "no está siendo digno; ya no tiene razón de existir"

José Pablo Franzini dijo en Informativo Sarandí que cuando renunció al partido Colorado, en el último párrafo dijo que ojalá su final sea digno, "y no lo está siendo. Ya no tiene razón de existir. ¿Porqué alguien votaría al partido Colorado?".

"Los partidos no son un fin en sí mismo. No tiene que estar el partido Colorado si no representa nada. Están desesperados por saber quien va a liderar para agarrar una bancada en diputados", expresó.

"Todos sabemos lo que es Julio María Sanguinetti. Pero es un hombre de 86 años. No podemos estar hablando en serio de un liderazgo, en un partido que se está jugando la existencia", sostuvo.

"Ustedes van a la casa del Partido y los agarra un gurí de 17 años que les dice: 'Glorioso partido de la defensa'. Y no saben lo que es la defensa, lo que es la gloria, ni nada".

"No se puede dejar la esencia. ¿Donde está el Batllismo? Sin dudas que en el Partido Colorado, no", sentenció.

Escuchá la entrevista completa.