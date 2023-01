Daniel Caggiani: "A este gobierno se le mojó la pólvora; nada en dulce de leche"

El legislador frenteamplista, Daniel Caggiani, se refirió a la temporada turística y las declaraciones de Fernando Pereira que cuestionó el criterio del oficialismo por decir que era una temporada récord. Al respecto, dijo que "hay que tener la película completa" para analizar el tema.

Agregó, sobre las palabras del presidente del Frente Amplio, que "cada uno tiene su estilo. Se decía que Pereira en el Pit-Cnt era moderado y en el Frente Amplio es radical". Agregó que "es un presidente presente" que también se informa de la actualidad nacional y aporta elementos nuevos en distintos temas.

En otro orden, hizo mención a las negociaciones con China por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El senador sostuvo que "los países donde existen procesos de discusión política, suelen ser mejores. Y donde hay oposición política, siempre es mejor. Lo importante es que haya discusión en los temas". Caggiani dijo que en la etapa del Frente Amplio "se empujó bastante para que saliera el TLC con China".

"Queremos avanzar en mejorar la inserción internacional todo lo que podamos, pero no perdamos el Mercosur. Hay que balancear las visiones. Ahí el Frente estuvo bien", afirmó.

"Este gobierno no convence ni a propios ni a extraños. Se le mojó la pólvora. El año pasado quedó como estancado y nada en dulce de leche. No logra desarrollar las reformas que se comprometió con su electorado y tampoco conforma con lo que no iba a hacer y hace".