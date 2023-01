Crecer con un referente privado de libertad: se estima que 18000 niños, niñas y adolescentes viven el impacto de la cárcel en Uruguay

Pese a que no existen cifras oficiales, se estima que en Uruguay 18.000 niños, niñas y adolescentes viven el impacto de crecer con un familiar privado de libertad. La organización Gurises Unidos indica que la detención de un referente adulto afecta de distintas formas la vida de los menores “que no cometieron ningún delito, que no eligieron estar en esa situación”.

La coordinadora de Gurises Unidos Lía Fernández expresó: “Me gusta pensar en esta imágen que la tendencia es que, tanto en Uruguay como en América Latina, frente a los problemas de seguridad la respuesta inmediata es la cárcel. Por lo tanto hay una gráfica que va creciendo de personas privadas de libertad y en paralelo hay una línea invisible de niños, niñas y adolescentes que están viviendo el impacto de la cárcel sin elegirlo”.

“Cuando pensamos en la persona privada de libertad tenemos que poder pensar en que la cárcel trasciende muros, quien piensa que a una persona privada de libertad se la aísla y no pasa nada está equivocada. Está presente en las comunidades, condiciona las trayectoria de los gurises y genera un impacto”, dijo Fernández.

Entre las problemáticas a las que se afrontan los niños están las visitas a las cárceles. Según los coordinadores las pesquisas pueden resultar violentas y generar angustia en los menores.

Escuchá la entrevista completa con Lía Fernández y Diego Pailos.

Mirá la campaña: