Carmen Sanguinetti presenta proyecto para modificar artículo de microtráfico de la LUC: “Resulta excesiva la pena mínima de cuatro años”

La senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 74 de la LUC y así reducir las penas por microtráfico de drogas en cárceles.

Sanguinetti dijo sobre el proyecto que si bien “es una conducta que no es deseable”, resulta “excesiva” la pena de mínimo de 4 años de prisión por lo que proponen una pena mínima de 12 meses.

“El proyecto no tiene género asociado pero lo que sucede en las cárceles de nuestro país es que a los hombres los visitan y a las mujeres no tanto, y en esas visitas que realizan las mujeres es cierto que ingresan drogas y las mujeres terminan presas. Entonces estás de algún modo solucionando un problema pero surgen otros. En general esas mujeres tienen hijos que ingresan a dependencias del estado que muchas veces no tienen los mejores resultados", expresó la senadora.

La senadora del Partido Colorado dijo que en la mayoría de los casos se trata de mujeres que tienen baja o nula peligrosidad.

Sobre el proyecto de tenencia compartida, Sanguinetti señaló que “por supuesto” está

de acuerdo con la corresponsabilidad en la crianza y la tenencia compartida como concepto y que “es un tema de tal complejidad jurídica que se cae en titulares y acusaciones fáciles”.

La senadora dijo que “hoy sucede que muy injustamente hay progenitores que no pueden ver a sus hijos por denuncias falsas” pero que no votó los artículos 4 y 6 del proyecto -que son los que mencionan las medidas cautelares hacia algún progenitor por denuncia- porque “le hacen ruido”.

“En todo este análisis hay que pararse siempre en el lugar de los más vulnerables que en este caso son los niños” dijo. Además, expresó que con varias leyes promulgadas por el Frente Amplio, por ejemplo la ley de violencia basada en género, está de acuerdo en la redacción pero que en la implementación “se legisló como si fuéramos Holanda y nos trajo problemas de un país que no somos”.