Juan Andrés Verde: “No puede ser que haya niños que vivan en ranchos de lata”

Juan Andrés “Gordo” Verde contó a Las cosas en su sitio su experiencia en el barrio Santa Eugenia, donde vive desde hace seis meses en “experiencia misionera" y donde la parroquia Stella Maris tiene diferentes proyectos.

El “Gordo” dijo que hoy su familia “también está en Santa Eugenia”, donde viven 240 familias, entre los que hay 140 niños. “Para mi ha sido una experiencia increíble”, expresó. “Son casi 140 niños que si llueve van a la escuela igual, porque ya no se mojan de noche”.

El sacerdote cuestionó que aún haya niños en Uruguay viviendo en ranchos de lata. “No me meto en política partidaria ni mucho menos pero trato de hacer lo que está a mi alcance y deseo que Uruguay levante el mínimo: no puede ser que haya niños que vivan en ranchos de lata, no puede ser. No nos podemos permitir eso”, dijo.