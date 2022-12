El clásico de fin de año: Gabriel Oddone y Javier de Haedo analizan la economía uruguaya

Los economistas Gabriel Oddone y Javier de Haedo visitaron Informativo Sarandí para realizar un análisis económico del país. Una de las primeras consultas realizadas a ambos profesionales fue sobre la promesa del presidente Lacalle Pou de rebajar el IASS y el IRPF desde marzo del 2023. Al respecto, Javier De Haedo expresó que "la legitimidad es evidente, pero hay recursos escasos en las finanzas públicas".

En tanto, Gabriel Oddone dijo que es "una mala noticia desde el punto de vista económico" y que "es una señal marginal. Estamos en un contexto de política monetaria contractiva" y la rebaja no va a significar una expansión fiscal significativa.

Oddone agregó: "En el contexto en el que el tipo de cambio se está apreciando, transmitir esta señal no es buena cosa porque el Poder Ejecutivo todavía no internalizó que el tipo de cambio se está apreciando. La mirada global no está siendo consistente. Cuan marginal es, veremos".

En otro orden, Javier De Haedo hizo mención a la propuesta del diputado Gustavo Zubia, quien solicita al Poder Ejecutivo que la rebaja del IASS sea del 20%. "Si es así para el IASS y el IRPF, hablamos de unos 500 millones de dólares, un 0,7% del PBI. Ahí no es tan marginal", sostuvo el economista.

Para Gabriel Oddone, "no hay una mirada global de la política económica", y señaló que por algunos técnicos que influyeron "había una oportunidad para bajar la inflación y se desarrolla una estrategia desinflacionaria absolutamente definida, y eso empieza a caminar".

En materia de empleo, De Haedo dijo que "no se está recuperando" y las perspectivas para los próximos dos años no son tan buenas en ese sentido. "En este contexto internacional, las 3 metas del Poder Ejecutivo para el 2023 pueden ocurrir pero con mucha suerte", dijo.

Escuchá la entrevista completa.