Silvia Nane sobre renuncia de Carolina Ache: "No me extraña pero tampoco me alcanza. Es una sucesión de eventos desafortunados, que se están validando"

En Al Pan Pan habló Silvia Nane, la vicepresidenta de la comisión especial que analiza el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que propone la coalición, tras el comienzo de la votación. ¿Qué opina de los cambios incorporados? ¿Qué artículos acompañará el Frente Amplio?

En otro temas, Nane opinó sobre la renuncia de Carolina Ache: "No me extraña pero tampoco me alcanza. Es una sucesión de eventos desafortunados, que ahora se están validando. Aquello de que nadie sabia quien era Marset es mentira".