Padres de Ignacio Susaeta: "Uruguay no está preparado para estas situaciones; no existen alertas o comunicaciones entre los organismos"

Se cumplieron 8 años desde la desaparición de Ignacio Susaeta. Una búsqueda que continúa, especialmente para sus padres, Alejandra Rodríguez y Juan Susaeta.

"Estábamos organizando una cena con familiares. Él había venido el día anterior de Punta del Diablo. En la noche me dijo: ´Me voy a buscar a Stefy (su novia en ese momento), vamos a lo de un amigo y después vuelvo para acá'. Fue la última vez que lo vimos. Empezamos a llamarlo porque la gente empezó a llegar y él no venía y no se comunicaba. Martín, nuestro hijo chico lo llamó y esa fue la última comunicación. Después de eso el celular se apagó y no supimos más nada", relató Alejandra en Informativo Sarandí.

"Yo sabía que algo había pasado porque él no era de actuar así. Ahí empezamos la búsqueda y a las seis de la mañana hicimos la denuncia a la policía", agregó.

"En estos 8 años no hubo avances. Hemos recibido llamados de personas diciendo que lo habían visto y eso generó algunas investigaciones. Pero avances ninguno. Hemos tratado con pedidos que hemos hecho al Ministerio del Interior", contó la madre de Ignacio.

Volvió a aclarar que "lo que quedó en el auto no fue una carta, fueron notas con reflexiones. Sí sabemos que las escribió él y también sabemos que estaba muy nervioso cuando lo escribió porque estaba muy desprolijo. No vamos a mostrarlas. Es lo último que tenemos de él. Las personas que tenían que verla, ya las vieron. No es necesario hacerlas públicas".

"La sociedad tiene que tomar conciencia de lo que es un ausente. Se trata un día, dos días, cuando hace fecha, y después la sociedad se olvida de ellos. El sistema no está preparado para esto. Uruguay no está preparado para esto. No existen alertas. No existen comunicaciones entre las aduanas o los peajes. Hay mucho por hacer", enfatizó.

"Tuvimos llamados de chantaje. El primero fue el más duro. Hemos recibido llamadas complicadas, incluso del exterior. Le avisamos a Interpol y ellos nos dieron algunas pautas".

