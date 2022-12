Jorge Drexler: "Uruguay es esencial en mi. Soy uruguayo en la manera de cantar, de hablar, tocar la guitarra y la ética con la que me muevo"

El talentoso músico uruguayo Jorge Drexler, habló con Aldo Silva en Informativo Sarandí tras ser multipremiado en la última edición de los Grammy Latinos.

"Yo no hago los discos pensando en lo que va a pasar despues con los premios. Si ves las categorías en las que participé había un momtón de gente que son colegas que admiro muchísimo y que tienen mucha más difusión que lo que yo hago. Estaba Rosalía, Bad Bunny, Juanes, Camilo. Entonces esto me genera mucho asombro", señaló.

"A largo plazo, uno no escribe mejores o peores canciones porque le den estos premios, ni es mejor o peor persona. Los círculos más internos de uno, y de las composiciones, no se alteran tanto", explicó.

"Yo no soy un intelectual en el área del lenguaje o de las letras. Yo lo único que estudié fue música y medicina. Me gusta pensar, ser cancionista, me gusta opinar. A veces opino de cosas que no debería, pero todos nos equivocamos y a veces acierto", manifestó Drexler.

Acerca de su relación con Uruguay, dijo ser "un emigrante muy afortunado porque no me fui de Uruguay sufriendo ninguna persecucion economía, política o religiosa. Me fui para completar un proyecto personal. Vuelvo al país tres o cuatro veces al año. Trato de estar lo más informado posible de la realidad uruguaya".

"Uruguay es esencial en mi, en mi formación. Soy uruguayo en la manera de cantar, de hablar, tocar la guitarra y la ética con la que me muevo", dijo.