Karina Nuñez, fundadora de OTRAS: "¿La Justicia está pintada en Paso de los Toros?"

En la tarde de este miércoles se realizarán movilizaciones en Paso de los Toros pidiendo por acciones rápidas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia, tras el caso de explotación sexual en Pueblo Centenario.

Karina Núñez, fundadora del colectivo OTRAS contó en Informativo Sarandí que se trasladó a esa localidad para acceder a información de lo que sucedía con las 17 mujeres.

La activista dijo que le sorprende que Fiscalía no convoque a declarar pese a tener datos e información de la situación y las agresiones realizadas a las mujeres.

"¿La Justicia está pintada en Paso de los Toros? ¿La Justicia no llega a Río Negro?", enfatizó.

Comentó que la whiskería que había cerrado, volvió a reabrir y que es atendida por la hija del hombre responsable del local, que fue imputado por la Justicia.

"No voy a parar hasta que se sepa quien es la compañera que falleció por sobredosis. Hasta que no termine con eso no voy a parar", señaló.